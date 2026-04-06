Жалобы жителей Челябинской области на медобслуживание дошли до Путина

Также Владимир Путин велел провести «анализ причин низких значений показателя, характеризующего удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи и ее доступностью» в тех же субъектах.
«Правительству РФ совместно с исполнительными органами Республики Карелия, Камчатского края, Амурской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской, Челябинской областей, Еврейской автономной области (…) разработать и утвердить (…) план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов РФ, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий», — говорится в протоколе по итогам совещания с членами кабмина от 18 февраля.
Документ размещен на сайте Кремля. Доклад о проведенной работе следует предоставить до 1 июня текущего года, далее — один раз в полгода.
Отметим, Минздрав Челябинской области в последние несколько лет с завидной регулярностью упоминается в материалах прокуратуры из-за ненадлежащего обеспечения пациентов бесплатными лекарствами, удручающего состояния поликлиник и больниц и в связи с другими профессиональными скандалами.
Ответственными за исполнение поручений Путин назначил в том числе главу федерального правительства Михаила Мишустина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Им указано обратить внимание на положительный опыт других субъектов, в том числе Москвы.