В этом году в Нижегородской области отремонтируют трассу Выкса — Сатис

Ремонт автодороги Выкса — Вознесенское — Сатис на территории Нижегородской области полностью завершат в этом году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В планах обновить два участка дороги общей протяженностью более 25 км. На них заменят старое асфальтовое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. На период работ там организуют реверсивное движение.
После завершения всех работ трасса будет приведена в нормативное состояние на всех 112 км. Эта автодорога — одна из ключевых транспортных артерий юга Нижегородской области. Она связывает городской округ Выкса с Вознесенским муниципальным округом и обеспечивает выход на маршрут, ведущий к городу Сарову и селу Дивеево.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.