В Нижегородском кремле обновили туристический центр «Знакомьтесь, Нижний»

Туристический центр «Знакомьтесь, Нижний» (0+) в Нижегородском кремле открыл свои двери для гостей и жителей города после завершения плановых ремонтных работ.
В обновленном пространстве появилась большая зона для сувениров с витринами, стилизованными под нижегородские наличники. Гостям предлагают изделия народных художественных промыслов региона: это и казаковская филигрань, и изделия с хохломской росписью, и борнуковская игрушка и многое другое. Здесь же представлены авторская керамика, парфюмерия, книги по краеведению и иные товары.
В числе бесплатных опций — яркие карты и путеводители по Нижнему Новгороду, Арзамасу, Городцу и другим городам области.
Квалифицированные сотрудники туристического центра помогут гостям заказать экскурсии и туры. С их помощью можно продумать индивидуальные маршруты и получить ответы на вопросы о возможностях туризма, вы том числе автомобильного, в Нижегородской области. Узнать актуальную информацию о знаковых туристических местах также можно с помощью цифровых помощников — интерактивной панели и наружных информационных экранов.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что обновление центра «Знакомьтесь, Нижний» — это очередной шаг в направлении повышения качества туристического сервиса в регионе. Это одна из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство».
«Наш центр помогает каждому почувствовать атмосферу гостеприимства Нижегородской области, знакомит с историей и традициями, дает практические советы для путешествий. Обновленная сувенирная зона — настоящая витрина культурного кода региона, где представлены и народные художественные промыслы, и современная местная продукция. Обязательно приходите в гости, чтобы еще сильнее влюбиться в 100% настоящую Россию!» — сказал Сергей Яковлев.
Туристический центр «Знакомьтесь, Нижний» работает по адресу: Нижегородский кремль, корп. 7А. График работы с ноября по апрель — ежедневно, с 10:00 до 19:00, с мая по октябрь — ежедневно, с 10:00 до 20:00.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.