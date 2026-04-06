Начальник МЧС рассказал о последствиях пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Пожарным удалось отстоять многие помещения при тушении торгового центра «Гиант» в Калининграде. Об этом рассказал начальник регионального управления МЧС Роман Емельянов во время оперативного совещания в правительстве области.
«Осложнялось тушение пожара очень быстрым распространением. Вчера ещё был комплекс неблагоприятных метеоусловий — ветер был сильный. И наличие, конечно, этого вентилируемого фасада — распространение [огня] было практически мгновенным. Общая площадь пожара составила чуть больше шести тысяч [квадратных метров] — это и по фасадам, и по этажам. Многие, конечно, [помещения] — и кинозал, и детские игровые, и магазины — удалось отстоять, в том числе и мебельный торговый центр, который рядом. Пламя не перекинулось, хотя такие предпосылки были», — сказал Емельянов.
Во время эвакуации из торгового центра пострадали две женщины. Им оказали необходимую медицинскую помощь. При тушении также пострадали двое пожарных. Они получили незначительные ожоги и отправлены на амбулаторное лечение.
Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.
К вечеру пожар удалось локализовать. Однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить пожар с задней стороны торгового центра. В 22:53 удалось ликвидировать открытое горение. В качестве основной версии возникновения пожара рассматриваются ремонтные работы.