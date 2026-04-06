Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки дронов

В Миллеровском районе этим утром в ходе отражения очередной воздушной атаки были уничтожены около десятка БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание хозяйственной постройки в частном домовладении в хуторе Долотинка. Возгорание локализовано», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
Ночью атаке также подвергся Новороссийск. В результате пострадали 10 человек, включая двоих детей.
Вечером 5 апреля обломки дрона попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска. Также обломки беспилотников упали на территории двух предприятий города. На базе школы № 29 был развернут пункт временного размещения.
