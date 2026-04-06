Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки дронов

В Миллеровском районе этим утром в ходе отражения очередной воздушной атаки были уничтожены около десятка БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: РБК

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание хозяйственной постройки в частном домовладении в хуторе Долотинка. Возгорание локализовано», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Ночью атаке также подвергся Новороссийск. В результате пострадали 10 человек, включая двоих детей.

Вечером 5 апреля обломки дрона попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска. Также обломки беспилотников упали на территории двух предприятий города. На базе школы № 29 был развернут пункт временного размещения.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

