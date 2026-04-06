Полиция Волгограда конфискованные авто передала Минобороны

На минувшей неделе полиция Иловлинского района Волгоградской области передала Министерству обороны РФ сразу две конфискованные машины. Эти автомобили забрали у водителей, которые были осуждены за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
В Волгоградской области продолжается активная борьба с нетрезвым вождением. Сотрудники полиции регулярно проводят рейды, чтобы выявить и отстранить от управления транспортом тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, а также повторных нарушителей.
Такие меры не только повышают безопасность на дорогах Волгограда и Волгоградской области, но и фактически лишают недобросовестных водителей возможности снова сесть за руль.