Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным Среднесибирского УГМС, 7 апреля в Красноярске и окрестностях прогнозируется сильный северо-западный ветер с порывами до 15−17 м/с.
Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.
Специалисты рекомендуют горожанам быть осторожными: не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями, а также парковать автомобили в безопасных местах. В домах советуют плотно закрывать окна и двери.
При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по телефону 112.
Добавим, что температура воздуха завтра в течение дня поднимется до +7 градусов.