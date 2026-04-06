Презентация проекта «Юзовка. Город ушедшей эпохи»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецком республиканском краеведческом музее стартовал уникальный межрегиональный выставочный проект Отделения Русского географического общества в Донецкой Народной Республике.
Планшетная выставка «Юзовка. Город ушедшей эпохи» наглядно демонстрирует, как усилиями талантливых людей рождались новые города и целые индустрии. Это не только дань уважения прошлому, но и важный вклад в сохранение исторической памяти, в расширение наших знаний о многогранном наследии России.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.
