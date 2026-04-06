В Костромской области появятся еще 3 модельные библиотеки

Еще три библиотеки модернизируют по модельному стандарту на территории Костромской области, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Семья».
Специалисты уже приступили к модернизации Центральной библиотеки им. В. И. Куликова в Буе. Они отремонтируют внутренние помещения, заменят мебель, организуют выставочное пространство. Также предусмотрено закупить интерактивное оборудование и новые книги. А сотрудникам учреждения предстоит пройти переобучение.
Кроме того, планируется модернизировать Центральную библиотеку с детским отделом в Судиславле и Детско-юношескую библиотеку на улице Мясницкой в Костроме. Открыть все три объекта намерены в этом году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.