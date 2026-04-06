Протоиерей Монаршек рассказал, можно ли есть куличи до Пасхи

Настоятель Смоленского храма в Ивантеевке, протоиерей Иоанн Монаршек, рассказал РИАМО, что пасхальную выпечку следует употреблять только после ночного богослужения. Он объяснил, что, хотя Великая суббота является днём поста, это также время освящения куличей и других праздничных угощений.
По словам Монаршека, традиция освящать еду в субботу возникла в советское время, когда храмов было мало и богослужения ограничивались по времени. Люди старались освятить всё заранее, чтобы не пропустить этот важный ритуал. Однако, по его мнению, это не соответствует истинному духу праздника.
Протоиерей подчеркнул, что Великая суббота — это день строгого поста, и поэтому освящать пасхальную пищу следует после ночной службы. Это время символизирует завершение поста и начало празднования Пасхи. Кулич — как символ хлеба жизни — играет важную роль в этом ритуале.
Монаршек также отметил, что христиане традиционно разговляются на Пасху именно куличом, а не в Великую субботу. Это связано с тем, что в этот день читается особая молитва при освящении пасхальной еды. Таким образом, завершение поста и освящение продуктов символизируют готовность к празднику и начало новой жизни.
