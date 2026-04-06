Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две авиабомбы времен ВОВ нашли при земляных работах в Волгоградской области

Фугасные авиабомбы нашли в Ерзовке и Краснооктябрьском районе Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области при проведении земляных работ обнаружили сразу две фугасные авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС.

Первая находка — ФАБ-250 — была сделана в поселке Ерзовка Городищенского района. Затем, уже в Краснооктябрьском районе Волгограда, рабочие наткнулись на другую бомбу, поменьше — ФАБ-100. К счастью, в обоих случаях угрозы для жителей нет. Места обнаружения опасных предметов немедленно оцепили, чтобы никто случайно не приблизился.

Сейчас ожидается прибытие специалистов — пиротехнического расчета Донского спасательного центра. Им предстоит безопасно обезвредить и уничтожить эти взрывоопасные объекты.