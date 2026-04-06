Две авиабомбы времен ВОВ нашли при земляных работах в Волгоградской области

Первая находка — ФАБ-250 — была сделана в поселке Ерзовка Городищенского района. Затем, уже в Краснооктябрьском районе Волгограда, рабочие наткнулись на другую бомбу, поменьше — ФАБ-100. К счастью, в обоих случаях угрозы для жителей нет. Места обнаружения опасных предметов немедленно оцепили, чтобы никто случайно не приблизился.