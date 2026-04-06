Путин поздравил Симоньян с днем рождения

Песков: Путин телеграммой поздравил Симоньян с днём рождения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян по случаю дня ее рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Желаем Маргарите прежде всего здоровья и всего самого хорошего», — сказал Песков журналистам.

Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT). С 31 декабря 2013 года занимает пост главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня». Симоньян удостоена многих национальных журналистских премий России, а также отмечена государственными наградами РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше