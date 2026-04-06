В МВД рассказали о мошеннической схеме с «обратным звонком» от имени Минцифры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники под видом Минцифры рассылают пользователям сообщения о якобы оформлении на их имя цифровой доверенности, чтобы гражданин сам позвонил по нужным контактам, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Распространяется мошенническая рассылка якобы от имени Минцифры России, в которой сообщается об оформлении цифровой доверенности. Цель такого письма — напугать человека и побудить его самостоятельно позвонить по указанным контактам», — говорится в сообщении.

Далее мошенники усиливают давление, представляясь сотрудниками государственных или правоохранительных органов и заявляя, что от имени гражданина якобы совершаются противоправные действия.

Согласно материалам, опубликованным в канале ведомства на платформе Max, аферисты рассылают пользователям уведомления, в которых говорится, что якобы от их имени в реестре цифровых документов «зафиксирована новая доверенность», а также указываются номера телефонов, по которым необходимо позвонить, если «действие произошло по ошибке».

«Отметим, что данные “доверителя” тоже подбираются не случайно. В приведённом примере указан уроженец Киева, включённый в публичный реестр террористов, что будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву», — подчеркнули в МВД.