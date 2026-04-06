Дачников могут штрафовать за сорняки и мусор на участке, рассказал юрист

Юрист Кырлан: дачников могут оштрафовать за сорняки и мусор на участке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Дачников могут оштрафовать за сорняки и мусор на участке, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России, юрист Марчел Кырлан.

«Первая (причина, по которой дачникам могут грозить штрафы — ред.) — это именно сорняки, потому что многие считают их исключительно эстетической проблемой, хотя за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками гражданину грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей», — сказал юрист в беседе с «Лентой.ру».

Другой причиной для вынесения штрафа может стать складирование мусора на участке или рядом с ним, особенно если земля сильно захламлена, сказал эксперт.

Чтобы не получить штраф, дачникам необходимо следить за состоянием своих участков. Кроме того, участок могут признать неиспользуемым, если более половины площади в течение года заросло сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками.

Эксперт также напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности для граждан действует штраф до 15 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«Главная ошибка дачников — это надежда на то, что заброшенная земля и бытовой беспорядок останутся незамеченными. Сейчас государство движется в обратную сторону и формализует такие нарушения намного жестче», — заключил юрист.