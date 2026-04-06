В Ростовской области ветеранам Великой Отечественной начислят выплаты

В Ростовской области ветеранам Великой Отечественной начислят выплаты. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. В апреле ветераны Великой Отечественной войны из Ростовской области получат праздничный бонус к 81-й годовщине Победы — 10 тыс. рублей. Такую сумму в 2026 году подготовили для участников и инвалидов войны. Всё произойдёт автоматически: отделение Социального фонда России по региону уже проверило данные, уточнило списки и договорилось с организациями, которые доставляют выплаты. Ветеранам не нужно писать заявления или куда-то обращаться — деньги просто придут вместе с апрельской пенсией. В этот раз поддержку получат 168 человек.