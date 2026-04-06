Мизулина обратилась к полицию из-за каналов с угрозами нижегородским школам

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за каналов с угрозами школам в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Правоохранителям направили информацию о каналах и группах в соцсетях, в которых появляются угрозы учебным заведениям. Как отметила Мизулина, сейчас идет вторая волна подобных сообществ. Такие группы также создали в Твери и Ижевске.
«Делаются они в первую очередь для создания препятствий в работе учебных заведений и правоохранительных органов. Вторая менее очевидная цель — поиск подростков, которые интересуются тематикой нападений на школы. С ними пытаются вступить в личное общение для того, чтобы спровоцировать на преступление», — пояснила Екатерина Мизулина.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» обращалась к следователям из-за оскорбившего Знамя Победы нижегородского стримера.