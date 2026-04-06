Специалисты рассказали о работах по замене трамвайных путей в нижней части Нижнего Новгорода

Работы по реконструкции трамвайных путей ведутся сейчас на нескольких участках в заречной части Нижнего Новгорода. Актуальной информацией по ним с ИА «Время Н» поделились в ООО «Экологические проекты».
Первый участок, где сейчас идет замена рельсов — это участок от Комсомольской площади до парка «Дубки». Сегодня по маршруту (от площади до детского сада № 453) прогулялся корреспондент нашего издания.
«В настоящее время на участке “Комсомольская площадь — парк Дубки” ведется раскладка рельсошпальной решетки, а также бурение под фундаменты опор», — рассказали в «Экологических проектах».
Напомним, движение трамваев на этом участке планируется возобновить летом текущего года. О работах на разворотном кольце на площади Комсомольской жителям обещают сообщить позднее.
Кроме того, сейчас работы по реконструкции трамвайных путей идут и на участке от парка им. 1 Мая до улицы Аксакова. Специалисты занимаются там выправкой рельсошпальной решетки и установкой футляров на газопроводы, бордюрного камня, а также устройством литого асфальтобетона на перекрестках.
Среди других участков: перегон Соцгород-1 — Соцгород-2 (здесь идет расклада рельсошпальной решетки и ее выправка, установка опор контактной сети), улица Новикова-Прибоя (раскладка рельсошпальной решетки и разработка котлована под ее устройство), а также улица Чкалова (устройство литого асфальтобетона).
