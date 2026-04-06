Семь региональных проектов вошли в сотню лучших на VI Всероссийском отборе практик активного долголетия

Движение «Сибирское долголетие» стартовало весной 2025 года по инициативе Губернатора Михаила Котюкова. Для людей старшего поколения и их семей проводят оздоровительные, познавательные и творческие мероприятия. Информацию обо всех активностях и запись на занятия можно найти на сайте сибирскоедолголетие.рф. Участниками движения уже являются более 250 тысяч жителей края. В прошлом году проект работал только в Красноярске. В этом году его география расширится на опорные города, а в 2027 — охватит весь край.