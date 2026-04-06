Семь региональных проектов вошли в сотню лучших на VI Всероссийском отборе практик активного долголетия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 апреля в Координационном центре Правительства России подвели итоги VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Всего в 2025 году на конкурс подали более 1300 заявок из 81 региона.
Среди 100 финалистов отбора — 7 проектов от Красноярского края.
«Среди финалистов можно выделить наиболее активные регионы. Из 100 лучших сразу 7 практик представлены от Красноярского края. Этот субъект — абсолютный лидер среди всех победителей. По 6 работ — из Санкт-Петербурга и Белгородской области, по 4 практики — у Владимирской и Ярославской областей, Республики Татарстан и Москвы. В этом году мы сделали акцент не столько на отдельных проектах, сколько на создание и развитие инфраструктуры активного долголетия», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Лучшие практики определяли в пяти номинациях: «Системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения», «Системные практики», «Использование региональных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия», «Инновационные практики активного долголетия» и «Практики для мужчин 60+».
В номинации «Системы информирования» победила практика «Сибирскоедолголетие.рф». Её реализуют министерство социальной политики края, министерство цифрового развития края, Центр информационных технологий и региональное отделение «Российский Красный Крест».
Движение «Сибирское долголетие» стартовало весной 2025 года по инициативе Губернатора Михаила Котюкова. Для людей старшего поколения и их семей проводят оздоровительные, познавательные и творческие мероприятия. Информацию обо всех активностях и запись на занятия можно найти на сайте сибирскоедолголетие.рф. Участниками движения уже являются более 250 тысяч жителей края. В прошлом году проект работал только в Красноярске. В этом году его география расширится на опорные города, а в 2027 — охватит весь край.
В номинации «Системные практики» победил проект «Профессия: Второе дыхание» — система занятости 60+". Над ним работают агентство труда и занятости края, министерство социальной политики края, Красноярская торгово-промышленная палата и работодатели Красноярска.
В 2025 году участниками проекта стали граждане старшего возраста. Они прошли дополнительное обучение и трудоустроились. Карьерные консультанты проводили для них ярмарки вакансий, собеседования, занятия по социальной адаптации, обучение цифровым и мягким навыкам, консультации психолога. Участников также вовлекали в добровольческую профориентационную деятельность движения «Твои горизонты» — они делились опытом с подрастающим поколением.
«У работодателей сложился позитивный опыт найма старшего поколения — они отмечают высокую ответственность сотрудников. Такие работники часто становятся наставниками для молодых специалистов», — подчеркнул руководитель агентства труда и занятости края Виктор Новиков.
«Внимание к старшему поколению — приоритет государственной политики. Развитие программ активного долголетия — часть национального проекта “Семья”, который стартовал по инициативе Президента России. Такие программы реализуют сегодня во всех 89 регионах страны. Благодаря им 9 млн наших граждан старшего возраста занимаются физкультурой, более 4,5 млн — творчеством, более 1 млн обучаются в университетах “третьего возраста”, а 400 тысяч серебряных добровольцев нашли своё призвание в помощи людям. Конкурс лучших региональных практик стал важнейшей площадкой для обмена опытом и поиска новых форм самореализации старшего поколения», — резюмировала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Полный список проектов-победителей опубликуют в сборнике «Активное долголетие» в мае 2026 года.