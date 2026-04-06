Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нескольким жительницам Черняховска, чьи сыновья погибли на СВО, отказали в получении выплаты

Женщинам пришлось обращаться в прокуратуру.

Нескольким жительницам Черняховска, чьи сыновья погибли в зоне проведения СВО, отказали в получении пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, отмечая, что права женщин уже защищены.

Выяснилось, что обратившиеся в прокуратуру две женщины — матери погибших военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Но пенсия по случаю потери кормильца женщинам в установленном порядке не назначена.

Судом, который рассмотрел вопрос, исковые требования прокурора удовлетворены.