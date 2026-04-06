Нескольким жительницам Черняховска, чьи сыновья погибли на СВО, отказали в получении выплаты

Нескольким жительницам Черняховска, чьи сыновья погибли в зоне проведения СВО, отказали в получении пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, отмечая, что права женщин уже защищены.
Выяснилось, что обратившиеся в прокуратуру две женщины — матери погибших военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Но пенсия по случаю потери кормильца женщинам в установленном порядке не назначена.
Судом, который рассмотрел вопрос, исковые требования прокурора удовлетворены.