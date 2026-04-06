WSJ: Иран усилил противовоздушную оборону сетью камер

После 12-дневной войны в июне прошлого года Тегеран узнал, что Израиль способен легко обнаружить иранские радиолокационные системы, вывести их из строя и лишить вооруженные силы Ирана возможности контролировать воздушное пространство. Об этом WSJ рассказал со ссылкой на Министерство обороны Израиля Амир Авиви, председатель Израильского форума обороны и безопасности.
Камеры фиксируют данные в диапазоне длинных волн, выходящих за пределы видимого света, и как только они обнаруживают самолет противника, иранские военные пытаются сбить его. В отличие от радиолокационных установок, камеры не передают сигнал, который Израиль мог бы использовать для их обнаружения, утверждает эксперт.
Это помогает им компенсировать пробелы в радиолокационном покрытии, особенно на сложной местности, где традиционные методы обнаружения могут оказаться неэффективными, поясняет WSJ.
Тегеран вновь прибег к тактике асимметричной обороны, применяя недорогое оборудование для усиления дорогостоящей военной техники, отмечает издание.