WSJ: Иран усилил противовоздушную оборону сетью камер

Иран все больше полагается на сеть мультиспектральных камер наблюдения для укрепления своих возможностей в области противовоздушной обороны, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После 12-дневной войны в июне прошлого года Тегеран узнал, что Израиль способен легко обнаружить иранские радиолокационные системы, вывести их из строя и лишить вооруженные силы Ирана возможности контролировать воздушное пространство. Об этом WSJ рассказал со ссылкой на Министерство обороны Израиля Амир Авиви, председатель Израильского форума обороны и безопасности.

По его словам, иранцы, «усвоив урок» предыдущей войны, разместили камеры вдоль «популярных или важных» маршрутов вражеских самолетов.

Камеры фиксируют данные в диапазоне длинных волн, выходящих за пределы видимого света, и как только они обнаруживают самолет противника, иранские военные пытаются сбить его. В отличие от радиолокационных установок, камеры не передают сигнал, который Израиль мог бы использовать для их обнаружения, утверждает эксперт.

За счет интеграции оптических датчиков в оборонные системы иранские военные могут добиться более высокой степени осведомленности о ситуации.

Это помогает им компенсировать пробелы в радиолокационном покрытии, особенно на сложной местности, где традиционные методы обнаружения могут оказаться неэффективными, поясняет WSJ.

Кроме того, использование сетей видеонаблюдения является экономически эффективным способом модернизации устаревших систем.

Тегеран вновь прибег к тактике асимметричной обороны, применяя недорогое оборудование для усиления дорогостоящей военной техники, отмечает издание.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше