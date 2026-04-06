Воронежская область презентовала туристический потенциал на «Интурмаркете»

Делегация Воронежской области представила туристический потенциал региона на Международной выставке-форуме «Интурмаркет», которая прошла 2−4 апреля в Нижнем Новгороде. Участие в таком мероприятии способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в областном министерстве предпринимательства, торговли и туризма.
Событие посетили руководители федеральных и региональных органов власти, ведущие туроператоры и представители индустрии гостеприимства России и других стран. Программа выставки-форума включала, например, пленарную сессию с участием Минэкономразвития России, на которой обсудили вопросы продвижения туристических продуктов для иностранных туристов.
Делегацию Воронежской области возглавил заместитель председателя правительства Артем Верховцев. На стенде региона были продемонстрировали популярные автомаршруты, туры выходного дня, экскурсионные программы для школьников и различные предложения от туроператоров. Еще гости смогли познакомиться с главными событиями Воронежской области, деловыми мероприятиями и фестивалями.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.