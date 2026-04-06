Губернатор представил нового начальника УМВД по Калининградской области

Членам правительства Калининградской области представили нового начальника регионального управления МВД. Им стал Вадим Ятайкин, который приступил к обязанностям в понедельник, 6 апреля. Об этом назначении на заседании областного правительства сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.