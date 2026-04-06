Санслужба отреагировала на яйца с плесенью в магазине в Минске

Минчане в соцсетях* пожаловались на заплесневелые яйца и просрочку в магазинах, пишет агентство «Минск-Новости».
Изначально покупатели, которым попались некачественные продукты поделились этим в соцсетях*. Так, один пользователь опубликовал фото упаковки яиц с плесенью, сказав, что купил продукцию в одном из гипермаркетов на Партизанском проспекте. После проверки этой торговой точки в Центре гигиены и эпидемиологии Заводского района сообщили, что на 2 апреля яиц Глубокского комбикормового завода с датой сортировки 19 марта, на которые и пожаловался минчанин, в продаже уже не было.
А другая покупательница рассказала подписчикам на неудачно купленный в магазине на улице Мстиславца плавленый сыр. Женщина увидела, что продукт просрочен, только когда ела дома и рассматривала дизайн упаковки. Этот магазин проверили проверяющие из Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района.
— Факт истекшего срока годности плавленого сыра с ароматом ванили «Омичка нежная» от Кобринского маслодельно-сыродельного завода подтвердился, — прокомментировали специалисты.
В отношении общества с ограниченной ответственностью начали административный процесс.
Еще была жалоба на заплесневелый йогурт «Греческий», купленный в фирменном магазине «Бабушкина крынка» в торговом центре «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Но проверка это не подтвердила, а врачи-гигиенисты не нашли на месте нарушения условий реализации.
