РКН заявил об отсутствии требований заблокировать Minecraft

Minecraft — популярная компьютерная игра-песочница, у которой нет сюжета и ограничений в пространстве. Пользователи создают объекты и даже целые миры из виртуальных 3D-блоков по принципу LEGO. В 2025 году Minecraft попала в книгу Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая игра в истории (более 350 млн копий).