РКН заявил об отсутствии требований заблокировать Minecraft

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft, уточнив, что решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре не поступало, несмотря на сообщения о мошенничестве в ней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что блокировка интернет-ресуросов производится по решению суда или требованию Генпрокурора.
«В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало», — ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать возможность блокировки Minecraft.
Ранее в пресс-службе департамента образования и науки Москвы предупредили, что мошенники начали использовать игровые чаты в Minecraft для контактов с детьми. В мэрии уточнили, что злоумышленники представляются сотрудниками кибербезопасности и обвиняют школьников в передаче координат спецслужбам. Под давлением они заставляют детей похищать деньги у родителей и передавать курьерам.
Minecraft — популярная компьютерная игра-песочница, у которой нет сюжета и ограничений в пространстве. Пользователи создают объекты и даже целые миры из виртуальных 3D-блоков по принципу LEGO. В 2025 году Minecraft попала в книгу Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая игра в истории (более 350 млн копий).
Оставайтесь на связи с РБК в Max.