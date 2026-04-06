В Иланско-Нижнеингашском МО ограничат движение через железнодорожный переезд

Движение машин через железнодорожный переезд на пересечении железной дороги с федеральной автомобильной трассой Р-255 «Сибирь» в районе выезда из поселка городского типа Нижний Ингаш будет временно ограничено из-за ремонтных работ. С 18:00 6 апреля до 06:00 7 апреля пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Объехать ремонтируемый участок можно через переезд, который располагается в черте поселка Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная. Напомним, что в Красноярске с 11 апреля ограничат движение у храмов из-за празднования Пасхи.