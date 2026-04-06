Пожароопасный сезон начался в Ростовской области с 6 апреля

Жителям Дона напоминают: с наступлением тепла пожар может возникнуть от любого выброшенного окурка, а также от искр при сжигании мусора или прошлогодней листвы. Только на прошедшей неделе в регионе зафиксировали 27 возгораний сухой растительности и мусора.