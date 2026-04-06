Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожароопасный сезон начался в Ростовской области с 6 апреля

Жителей Дона попросили быть осторожными с наступлением пожароопасного сезона.

Источник: Комсомольская правда

С 6 апреля в Ростовской области начался пожароопасный сезон, сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителям Дона напоминают: с наступлением тепла пожар может возникнуть от любого выброшенного окурка, а также от искр при сжигании мусора или прошлогодней листвы. Только на прошедшей неделе в регионе зафиксировали 27 возгораний сухой растительности и мусора.

Спасатели просят всех быть осторожными с огнем. Нельзя выжигать траву и разводить костры вблизи зданий, жилых домов, хозпостроек.

Взрослые должны следить за детьми, а также объяснять ребятам, что огонь — не игрушка. Спички, свечи, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в недоступных для детей местах.

При пожаре нужно звонить по телефону «101» или «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.