Пожароопасный сезон начался в Ростовской области с 6 апреля

С 6 апреля в Ростовской области начался пожароопасный сезон, сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.
Жителям Дона напоминают: с наступлением тепла пожар может возникнуть от любого выброшенного окурка, а также от искр при сжигании мусора или прошлогодней листвы. Только на прошедшей неделе в регионе зафиксировали 27 возгораний сухой растительности и мусора.
Спасатели просят всех быть осторожными с огнем. Нельзя выжигать траву и разводить костры вблизи зданий, жилых домов, хозпостроек.
Взрослые должны следить за детьми, а также объяснять ребятам, что огонь — не игрушка. Спички, свечи, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в недоступных для детей местах.
При пожаре нужно звонить по телефону «101» или «112».
