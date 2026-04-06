17-летнего нижегородца задержали за граффити на электропоезде

Нарушителю или его родителям придется компенсировать материальный ущерб.

Источник: Нижегородская правда

Полицейские задержали в Нижнем Новгороде подростка, который разрисовал граффити электропоезд. Об инциденте сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ПФО.

В конце марта в районе проходной Масложиркомбината в Нижнем Новгороде был пойман 17-летний парень, который сделал граффити на поезде на ж/д путях. С места происшествия полицейские изъяли личные вещи нарушителя и банки из-под краски. Юный вандал признался в содеянном.

В отношении молодого человека составили административный протокол с наложением штрафа. Кроме того, собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних по месту проживания.

Нижегородцам напоминают, что уголовная ответственность за незаконное рисование граффити наступает с 14 лет. Максимальное наказание за вандализм предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. При этом нарушители или их родители должны скомпенсировать причиненный материальный ущерб.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородском районе устранили почти 250 граффити с рекламой наркотиков.