На юге Красноярского края заметили крылатую «мамонтиху» (видео)

«Молодняк любит пить сок из повреждённых берёз, ив, плодовых деревьев. Балует себя цветочным нектаром. Активны “подростки” несколько недель и впадают в оцепенение до конца лета. Осенью активно налегают на сок ягод или фруктов. “Зажирев” до нужных объёмов, прячутся в дуплах, под корой, в щелях. Уходят в криогенный сон, чтобы вернуться весной», — рассказали в Лесопожарном центре, предупредив, что бабочки не могут защититься от пожара. Для их гибели достаточно одного языка пламени.