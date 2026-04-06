На юге Красноярского края заметили крылатую «мамонтиху» (видео)

В Минусинском бору на юге Красноярского края заметили вышедшую из зимней спячки самую крупную из весенних бабочек.
В Лесопожарном центре края рассказали, что заметили бабочку-многоцветницу. Это дневная бабочка из семейства Нимфалид, одна из самых крупных среди весенних бабочек. Так её назвали за многоцветье на крыльях: чёрный, рыжий, золотой, голубой и жёлтый. Их обратная сторона коричнево-бурого цвета помогает превращаться в сухой листик.
«Помните, как в мультфильме мамонтёнок оттаял из глыбы льда и пустился в плаванье. Бабочка-многоцветница каждую весну проходит подобную процедуру разморозки. На зиму промерзает, превращаясь в ледышку. С приходом тепла оживает, если её не съели или не вышвырнули из укромного места. Одна такая крылатая “мамонтиха” вышла из зимней спячки в Минусинском бору», — рассказали в пресс-службе. Пробуждение сфотографировал заместитель начальника Минусинской лесопожарной станции Максим Дрюков.
Сразу после схода снега эти бабочки готовятся к размножению.
«Самцы догоняют самок и постукивают усиками, чтобы “пригласить на свидание”. В результате на ветках берёзы и ивы появляются “кольца” из красно-коричневых яиц. Одна бабочка может отложить до 100 деток. Сама потом погибает. Через пару недель из яиц вылупляются коричневато-серые с большой чёрной головой гусеницы», — рассказали в пресс-службе.
Весь выводок оплетается одной паутиной и живет общей колонией. Через месяц гусеницы становятся синими с оранжевыми продольными полосками. Также у них появляются шипы, укол которых может привести к аллергической реакции. Позднее гусеницы в виде куколок подвешиваются вниз головой под кроной дерева, а к концу июня превращаются в ярких бабочек.
«Молодняк любит пить сок из повреждённых берёз, ив, плодовых деревьев. Балует себя цветочным нектаром. Активны “подростки” несколько недель и впадают в оцепенение до конца лета. Осенью активно налегают на сок ягод или фруктов. “Зажирев” до нужных объёмов, прячутся в дуплах, под корой, в щелях. Уходят в криогенный сон, чтобы вернуться весной», — рассказали в Лесопожарном центре, предупредив, что бабочки не могут защититься от пожара. Для их гибели достаточно одного языка пламени.
.