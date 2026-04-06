СК возбудил дело после гибели женщины и ребенка в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана несколько автомобилей опрокинулись в реку после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Местные жители и спасатели достали из воды семерых пострадавших. Двое из них — беременная женщина и подросток — скончались в больнице. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек. Подробнее о стихийном бедствии — в материале «Газеты.Ru».