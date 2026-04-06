Продолжается регистрация на Российский космический форум

Российский космический форум (РКФ) впервые пройдет 9 апреля 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия». Регистрация на участие в мероприятии продолжается, сообщили в «Роскосмосе».
На площадке будут представлены приоритетные направления развития российской космической программы. Также эксперты обсудят новые возможности для сотрудничества государства, бизнеса и научного сообщества.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте РКФ, пройдя процедуру аккредитации. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму.
«Мы должны заложить крепкий фундамент, который позволит не только закрепить нынешний успех, но и создаст плацдарм для достижения новых высот, в том числе за счет международного сотрудничества. Наши планы не ограничиваются ближайшим десятилетием. Форум создает все условия для полной реализации нашего потенциала», — отметил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
На форуме представят пять основных направлений, которые станут главным вектором развития космической программы на ближайшие годы. Среди важнейших тем — околоземная экономика, освоение дальнего космоса и лунная программа. Также на мероприятии обсудят вопросы преемственности поколений и результативной подготовки новых кадров, популяризации профессий, связанных с космической отраслью.
«Российский космический форум поможет усовершенствовать современный подход к освоению космического пространства. Мы ставим перед собой множество амбициозных целей и готовы к вызовам, которые они предполагают. Сейчас необходимо сосредоточиться на развитии космического направления, что невозможно без слаженной работы всей отрасли», — подчеркнул директор Российского космического форума Владимир Затынайко.
Напомним, что в России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация «Роскосмос».
Повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований призван нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». При его поддержке планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.