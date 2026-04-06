Маршруты троллейбусов сократили из-за потопа на улице Мурашкинской в Нижнем

6 апреля, в утренние часы, в Нижнем Новгороде было принято решение изменить траекторию движения троллейбусов маршрута № 10, сообщили в ЦРТС.
Причиной послужило затопление на улице Мурашкинской. По информации, полученной от Центра развития транспортных систем, в настоящее время транспорт будет следовать до остановки «Тоннель Московского вокзала».
Сроки восстановления полного движения по прежнему маршруту будут объявлены позднее. Следует отметить, что значительные скопления воды в районе пересечения улиц Должанская и Мурашкинская являются для этого места достаточно частым явлением. Они возникают регулярно по завершении обильных осадков.
Ранее водители пожаловались на затопленные дороги на улице Ухтомского в Нижнем.