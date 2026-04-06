Из-за сильного ветра в Калининграде временно закрыли зоопарк и Ботанический сад. Об этом сообщили в телеграм-каналах учреждений.
В зоопарке отметили, что территорию откроют после того, как стихнет ветер. До этого в учреждении попросили соблюдать меры предосторожности и не посещать зелёные зоны.
«Сад, к сожалению, закрыт сегодня, 6 апреля, из-за штормового предупреждения. Ветер очень сильный и порывистый! Берегите себя!», — отметили в Ботаническом саду БФУ имени Канта.
Ранее в МЧС предупредили об усилении ветра в понедельник, 6 апреля. В регионе ожидали порывы до 27 метров в секунду.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.
