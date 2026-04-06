В микрорайоне Юбилейном в Королеве завершают капремонт детского сада

Сдать объект планируют до конца апреля.

Ремонт дошкольного отделения лицея № 4, рассчитанного на 245 мест, в микрорайоне Юбилейном города Королева находится на завершающей стадии. Работы там проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Специалисты привели в порядок фасад и крышу здания, покрасили стены в групповых помещениях. На кухне уже смонтировали современное оборудование, а сейчас в учреждении устанавливают новую мебель. Мастера также преображают прилегающую территорию, в том числе там обустроили игровые площадки. Сдать объект планируют до конца апреля.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.