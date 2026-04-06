Циклон в Хабаровском крае 7 апреля отменил школу в Советской Гавани

Учеников всех классов перевели на дистанционку, занятия отменены.

В Хабаровском крае в связи с прохождением циклона на побережье Татарского пролива занятия в школах Советско-Гаванского района 7 апреля 2026 года отменяются для всех классов с 1 по 11, — сообщает канал Мой район/Администрация Советско-Гаванского района.

Ученики будут учиться дистанционно.

По прогнозу, завтра в Советской Гавани днем местами ожидается легкий снег при температуре до +2°С, ночью переменная облачность и до −3°С. Ветер северо-восточный, 2−6 м/с.

Метеосводка на ближайшие дни:

8 апреля — небольшая облачность, днем до +8°С, ночью до −1°С9 апреля — в основном солнечно, +9°С / −2°С10 апреля — солнечно, +5°С / −2°С11 апреля — небольшой дождь, +3°С / 0 .

Следите за обновлениями и планируйте режим детей с учетом погодных условий.