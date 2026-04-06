Акция «Шла весна сорок первого года» прошла на железнодорожном вокзале Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Культурно-историческая акция «Шла весна сорок первого года», посвященная творчеству художника-фронтовика Бориса Ряузова, состоялась на железнодорожном вокзале станции Красноярск.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Культурно-историческая акция «Шла весна сорок первого года», посвященная творчеству художника-фронтовика Бориса Ряузова, состоялась на железнодорожном вокзале станции Красноярск.

Вокзал неслучайно был выбран площадкой для проведения мероприятия: 85 лет назад, в апреле 1941 года, Борис Ряузов впервые сошёл с поезда на красноярской земле.

Пассажиры и посетители могли познакомиться с уникальной передвижной выставкой «Фронтовые рисунки Бориса Ряузова», в которую вошли зарисовки и этюды, созданные художником в годы Великой Отечественной: «По дорогам войны», «Подвиг капитана Гастелло», «Александр Матросов» и др.

Центральным событием акции стал театрально-музыкальный час: актеры Театра исторической реконструкции «Артефакт» представили программу художественного слова, воссоздающую настроение предвоенной весны 1941 года, а ансамбль народной песни «Красный Яр» исполнил композиции военных лет.

Для пассажиров и гостей Красноярска культурно-историческая акция на железнодорожном вокзале стала возможностью прикоснуться к истории через искусство и почувствовать связь времен.

Отметим, что пассажирские комплексы КрасЖД регулярно становятся площадками для фестивалей, выставок и историко-просветительских проектов региона, продолжая традицию, заложенную еще в XIX веке, когда вокзалы были центрами культурной жизни российских городов.

Добавим, Борис Яковлевич Ряузов — советский и российский художник-пейзажист, народный художник РСФСР. В апреле 1941 года он переехал в Красноярск, где начал работать в Товариществе «Художник». С 1942 года по 1945 год воевал на фронтах Великой Отечественной. После войны вернулся в город на Енисее, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь.

Стоял у истоков создания в Красноярске художественного училища, регионального отделения Академии художеств, художественного института.

Произведения Бориса Ряузова представлены в Русском музее, Третьяковской галерее и ещё 64 музеях России и бывших союзных республик.