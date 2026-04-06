В Красноярске на ж/д вокзале прошла акция «Шла весна сорок первого года»

Борис Яковлевич Ряузов — советский и российский художник-пейзажист, народный художник РСФСР. В апреле 1941 года он переехал в Красноярск, где начал работать в Товариществе «Художник». С 1942 года по 1945 год воевал на фронтах Великой Отечественной. После войны вернулся в город на Енисее, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь.