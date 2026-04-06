Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных представил нового главу УМВД по Калининградской области

Им стал генерал-майор полиции Вадим Ятайкин.

Источник: Комсомольская правда

Генерал-майор полиции Вадим Ятайкин возглавил управление МВД по Калининградской области. Нового руководителя в понедельник, 6 апреля, представил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Беспрозванных.

Ранее Вадим Ятайкин работал в должности заместителя начальника УМВД по Нижегородской области.

Глава региона отметил, что генерал-майор полиции приступил к работе 6 апреля.

«Добро пожаловать и успешной вам работы», — напутствовал Алексей Беспрозванных.

Ранее министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Калининградской области. По данным МВД-медиа, глава МВД России отметил особую специфику Калининградской области, которая обусловлена ее географическим положением, в том числе соседством с недружественными странами.

