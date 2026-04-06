Беспрозванных представил нового главу УМВД по Калининградской области

Ранее министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Калининградской области. По данным МВД-медиа, глава МВД России отметил особую специфику Калининградской области, которая обусловлена ее географическим положением, в том числе соседством с недружественными странами.