МЧС: пожар в ТЦ «Гиант» быстро распространился из-за вентилируемого фасада

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил после происшествия дополнительно проверить системы пожарной безопасности в торговых центрах региона. По его словам, при анализе эвакуации выявлены вопросы к работе систем оповещения. «Сейчас для нас очень важно, чтобы уже совместно с правоохранительными органами мы выяснили основную причину пожара, провели расследование причины возгорания. Ну и, конечно, проверить работу систем оповещения пожаротушения, я считаю, необходимо ещё раз во всех торговых центрах внимательно посмотреть на всю работу, потому что при анализе той ситуации. То есть не отлажена работа до конца, значит, и по системе оповещения, каждая секунда важна», — подчеркнул глава региона.