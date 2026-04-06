В Волгоградской области на 760 га высадят 2,7 млн деревьев

В этом году при посадке леса будет использован исключительно собственный посадочный материал. В каждом из 22 лесничеств были созданы собственные питомники. Еще два новых лесных питомника в Среднеахтубинском и Иловлинском районах будут укомплектованы в ближайшее время: до конца весны они ожидают поставку 24 единиц техники и оборудования, закупленных в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».