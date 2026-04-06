Колокольцев представил нового начальника УМВД по Калининградской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя региональной полиции.

Источник: KaliningradToday

Указом президента начальником УМВД России по Калининградской области назначен генерал-майор полиции Вадим Ятайкин.

Глава МВД отметил особое положение области: географическая удалённость, соседство с недружественными странами, статус особой экономической зоны, реализация масштабных инфраструктурных, промышленных и туристических проектов. Все это, по словам Колокольцева, напрямую влияет на оперативную обстановку и требует дополнительных мер.

Министр потребовал от Ятайкина сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях:

Транспортная безопасность и контрабанда — учитывая риски, необходимо активизировать работу по пресечению каналов контрабанды. Экономическая безопасность — борьба с коррупцией, легализацией криминальных доходов, их выводом за рубеж и преднамеренным банкротством. Защита бюджетных средств, выделяемых на развитие региона. Интернет-пространство — пресечение распространения деструктивной идеологии, блокировка провокационного контента и угроз конфликтов на национальной и религиозной почве. Миграционная сфера — противодействие «теневой» занятости, выявление работодателей, использующих схемы с подставными лицами. Удаление из страны мигрантов, включённых в реестр контролируемых лиц. Киберпреступность — доля IT-преступлений в области приближается к 40% (хотя их число сократилось на 12%, а раскрываемость выросла). Шире применять механизмы борьбы с «дропами», незаконной передачей номеров и использованием сим-боксов. Наркотики, подростковая преступность, безопасность дорожного движения — также в числе приоритетов.

Колокольцев поручил сократить некомплект и беречь личный состав. Он отметил, что правительство области увеличило число полицейских, получающих стимулирующие выплаты из регионального бюджета. Также министр обратил внимание на решение жилищного вопроса: обеспеченность сотрудников специализированным жильём составляет 99% — достойный показатель на фоне общероссийского.

Министр поздравил Ятайкина с назначением и указал на важность обеспечения законности, правопорядка и безопасности граждан.

