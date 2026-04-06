Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в Павлове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о дороге, находящейся в непригодном состоянии, в Павлове. Об этом сообщается в канале Информационного центра СКР в MAX.
В приемную председателя СК РФ обратились местные жители, которые рассказали, что их жалобы на качество дорожной инфраструктуры игнорируются.
Речь идет об участке дороги от улицы Толстого до улицы Гастелло — уже на протяжении нескольких лет на поверхности имеются многочисленные колеи, а в период выпадения осадков полотно размывается. Проезд автомобилей, а также передвижение пешеходов затруднены.
В нижегородском СУ СКР расследуется уголовное дело.
Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался ненадлежащим отловом бродячих собак в Выксе.