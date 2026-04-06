В Александрове Владимирской области сделают тематический пешеходный маршрут

Проект пешеходного маршрута «Александровские кварталы» реализуют в городе Александрове Владимирской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Маршрут будет соединять железнодорожный вокзал с музеем-заповедником «Александровская слобода». Концепция предусматривает разделение территории на различные тематические зоны, каждая из которых посвящена определенному историческому периоду города. Планируется создать героический, промышленный, поэтический, купеческий и царский кварталы. Первый этап работ должны завершить до 1 октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.