В Калининградской области сменили начальника УМВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя региональной полиции. Указом президента начальником УМВД России по Калининградской области назначен генерал-майор полиции Вадим Ятайкин. Глава МВД отметил особое положение области: географическая удалённость, соседство с недружественными странами, статус особой экономической зоны, реализация масштабных инфраструктурных, промышленных и туристических проектов. Все это, по словам Колокольцева, напрямую влияет на оперативную обстановку и требует дополнительных мер.
Министр потребовал от Ятайкина сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях. Учитывая риски, необходимо активизировать работу по пресечению каналов контрабанды. В экономической сфере — бороться с коррупцией, легализацией криминальных доходов, их выводом за рубеж и преднамеренным банкротством, защищать бюджетные средства, выделяемые на развитие региона. В интернет-пространстве — пресекать распространение деструктивной идеологии, блокировать провокационный контент и угрозы конфликтов на национальной и религиозной почве. В миграционной сфере — противодействовать «теневой» занятости, выявлять работодателей, использующих схемы с подставными лицами, и удалять из страны мигрантов, включённых в реестр контролируемых лиц.
Особое внимание — киберпреступности. Доля IT-преступлений в области приближается к 40%, хотя их число сократилось на 12%, а раскрываемость выросла. Колокольцев поручил шире применять механизмы борьбы с «дропами», незаконной передачей номеров и использованием сим-боксов. Также в числе приоритетов — борьба с наркотиками, профилактика подростковой преступности и безопасность дорожного движения.
Министр поручил сократить некомплект и беречь личный состав. Он отметил, что правительство области увеличило число полицейских, получающих стимулирующие выплаты из регионального бюджета. Также Колокольцев обратил внимание на решение жилищного вопроса: обеспеченность сотрудников специализированным жильём составляет 99% — достойный показатель на фоне общероссийского.
Министр поздравил Ятайкина с назначением и указал на важность обеспечения законности, правопорядка и безопасности граждан.