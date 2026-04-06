Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфискованные иномарки волгоградцев отправили на СВО

В Иловлинском районе Волгоградской области конфискованные автомобили передали для выполнения боевых задач участникам специальной.

В Иловлинском районе Волгоградской области конфискованные автомобили передали для выполнения боевых задач участникам специальной военной операции. Иномарки были изъяты у злостных нарушителей ПДД.

Согласно утвержденному порядку, после первого правонарушения автомобиль остается на штрафстоянке, при повторном нарушении транспортное средство изымается в счет государства.

Отправившиеся в зону СВО автомобили были конфискованы у волгоградцев, повторно управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.