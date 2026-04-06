Разработка физиков позволит превратить наночастицы в аналоги котов Шредингера

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Европейские физики создали специальную оптическую ловушку для вращающихся наночастиц, которая в перспективе позволит «затормозить» их перемещения в пространстве таким образом, что это позволит превратить эти наноструктуры в видимый для глаза аналог кота Шредингера из знаменитого мысленного эксперимента. Об этом сообщила пресс-служба Венского университета.
«Красота нашей методики “двумерного” охлаждения заключается в том, что она работает на широком перечне масштабов. Мы надеемся, что применение данного подхода к менее крупным наночастицам позволит нам впервые изучить квантовое поведение вращающихся объектов, а также взглянуть на границу между миром квантовой и классической физики», — заявил научный сотрудник Венского университета Штефан Тройер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, физиков давно интересует то, где пролегает граница между миром частиц, где ключевую роль во взаимодействиях материи играют законы квантовой механики, и макромиром, где доминируют классические законы физики. Сейчас ученые проводят опыты подобного рода при сверхнизких температурах окружающей среды, позволяющих полностью «обездвижить» частицы и перевести их в чистое квантовое состояние.
За последние годы подобные опыты были успешно проведены с даже с очень большими молекулами. При этом для изучения квантовых свойств относительно крупных объектов материи, содержащих в себе миллионы атомов, есть несколько препятствий. Они связаны с тем, что эти объекты, которые физики называют «нанороторами», обладают не идеально сферической формой и при этом они могут вырабатывать вращательные движения и вести себя необычным образом.
Данное вращение и связанные с ним квантовые феномены, как отмечают европейские физики, можно также использовать и для проведения ряда уникальных опытов, в том числе создания видимых для глаза аналогов кота Шредингера из знаменитого мысленного эксперимента австрийского Нобелевского лауреата Эрвина Шредингера. Для этого, однако, необходимо охладить и «затормозить» наноротор таким образом, что он прекратит два типа вращательных движений — прецессию и нутацию.
Физики успешно решили эту проблему при помощи созданной ими ловушки, которая использует лучи лазеров сверхвысокой интенсивности для одновременного захвата и охлаждения нанороторов. Первые опыты с ней подтвердили, что после попадания в такую ловушку вращением наночастицы начинают управлять законы квантовой механики. Это открывает дорогу для их использования для поиска проявлений квантовой механики в видимом нам мире, подытожили исследователи.
О коте Шредингера.
«Кот Шредингера» представляет собой «участника» мысленного эксперимента, который был сформулирован в 1935 году Эрвином Шредингером. Для демонстрации абсурдности квантовой механики он предложил поместить в закрытый ящик кота и механизм, открывающий емкость с ядом в случае распада радиоактивного атома.
Это событие может произойти в любой произвольный времени, после чего животное погибнет, однако ученые не могут предугадать этого или узнать, что кот умер, не открыв ящик. По этой причине, кот будет одновременно и живым, и мертвым, если рассматривать данную ситуацию в соответствии с принципами квантовой физики. Корректность этого предположения была тысячи раз доказана физиками для большого числа разных квантовых объектов.