Мурашко заявил, что Минздрав начал подготовку к новому эпидсезону по гриппу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что текущий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ не был особенно напряжённым, передаёт ТАСС. Глава Минздрава отметил, что уже ведётся подготовка к следующему сезону. В частности, разрабатываются новые вакцинные штаммы и заключаются контракты на поставку противогриппозных вакцин на следующий год.
Мурашко подчеркнул, что в этом сезоне не было перебоев с препаратами для лечения простудных заболеваний и гриппа. Хотя в некоторых регионах возникали отдельные логистические проблемы, система лекарственного обеспечения в целом работала эффективно.
Министр также отметил, что называть этот сезон напряжённым было бы неправильно. Он был прогнозируемым, и используемые вакцины обеспечили защиту населения в период максимальной заболеваемости. Однако структура заболеваемости отличалась от предыдущих сезонов: в весенние месяцы доминировали коронавирусы и метапневмовирусы, а не традиционный грипп B. По этой причине пришлось изменить стратегию лечения и ухода за пациентами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что по на прошлой неделе 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ. В большинстве случаев у пациентов выявляли грипп — 41,3% от всех случаев, также находили риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы. Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).