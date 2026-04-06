Неделя космоса пройдет в нижегородских учреждениях культуры перед 12 апреля

«Космические» мероприятия пройдут и в нижегородских библиотеках. 9 апреля в Центральной городской библиотеке им. Горького в Сормовском районе состоятся чтения «На звездных и земных орбитах». В тот же день в детской библиотеке им. Кассиля пройдет познавательно-игровая программа «Космическое путешествие». А в библиотечно-досуговом центре на Автозаводе будет организован исторический экскурс «К истокам Российской космонавтики». Ознакомиться с полной программой мероприятий, которые организуют в нижегородских учреждениях перед Днем космонавтики, можно на сайте администрации города.