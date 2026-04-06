Неделя космоса пройдет в нижегородских учреждениях культуры перед 12 апреля

В учреждениях культуры Нижнего Новгорода началась неделя космоса в рамках празднования Дня космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Разноплановую программу подготовил Нижегородский планетарий им. Гречко. 7, 10, 11 и 12 апреля можно будет посетить тематическую экскурсию «Дорога в космос», которая расскажет много интересного о пути человека к небу, разработках ученых и подвигах космонавтов. Также на неделе в планетарии будут показывать лучшие полнокупольные фильмы: «Звездный путь человечества», «Космическая история России», «Российские орбитальные лаборатории» и «Шаг в бесконечность». А 11 и 12 апреля в малых залах планетария пройдут тематические мероприятия для детей.
«Космические» мероприятия пройдут и в нижегородских библиотеках. 9 апреля в Центральной городской библиотеке им. Горького в Сормовском районе состоятся чтения «На звездных и земных орбитах». В тот же день в детской библиотеке им. Кассиля пройдет познавательно-игровая программа «Космическое путешествие». А в библиотечно-досуговом центре на Автозаводе будет организован исторический экскурс «К истокам Российской космонавтики». Ознакомиться с полной программой мероприятий, которые организуют в нижегородских учреждениях перед Днем космонавтики, можно на сайте администрации города.
