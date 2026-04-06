Юбилейный — десятый полумарафон «ЗаБег. РФ» пройдет в Красноярске 23 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевая столица поборется за переходящий Кубок и титул беговой столицы России, который определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, их процентному соотношению к общей численности жителей города и средней скорости бегунов. Также спортсмены поборются за звание самых быстрых полумарафонцев в стране среди мужчин и женщин.
Стать участником забега может любой желающий от шести лет. Для этого: зарегистрируйтесь на сайте забега. Выберите дистанцию: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Каждый участник получит на финише медаль и брендированную футболку. Маршрут забега: площадь перед Красноярской краевой филармонией — Виноградовский мост — остров Татышев — площадь перед Красноярской краевой филармонией.
Об этом сообщил ТГ-канал "Минспорта Красноярского края.
