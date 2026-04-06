Маршрут Дзержинск — Нижний Новгород изменят с 13 апреля

С 13 апреля будут введены коррективы в расписание и маршрут автобуса № 402, связывающего Дзержинск (8-й микрорайон) с Нижним Новгородом (ТПУ Канавинский). О предстоящих изменениях проинформировали представители Центра развития транспортных систем.
В частности, начиная со следующего понедельника, транспортное средство будет совершать заезд на территорию железнодорожного вокзала. В связи с этим на маршруте будут добавлены новые пункты остановок: «Больница № 13», «Вокзал» и «Улица Урицкого».
Эти преобразования призваны улучшить условия для пассажиров, обеспечив им более удобный доступ к важным транспортным хабам, — отметили в ЦРТС.
Ранее маршруты троллейбусов сократили из-за потопа на улице Мурашкинской в Нижнем Новгороде.