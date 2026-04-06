Предпринимателей Крыма обучат управлять персоналом

Участники программы узнают о современных подходах к работе с командой и получат практические инструменты для развития бизнеса.

Источник: Национальные проекты России

Образовательную программу «Мой бизнес. Управление персоналом» проведут для предпринимателей Республики Крым, сообщили в министерстве экономического развития региона. Событие организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники обучения узнают о современных подходах к работе с персоналом, повысят эффективность управления командой и получат практические инструменты для развития бизнеса. Слушатели разберут зону ответственности современного руководителя и наиболее распространенные ошибки в управлении коллективом. Особое внимание уделят выбору подхода к сотрудникам с учетом их мотивации и применению техник обратной связи.

Мероприятия пройдут в трех городах Крыма: с 9 по 10 апреля — в Ялте, с 16-го по 17-е число — в Симферополе и с 23-го по 24-е — в Керчи. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
