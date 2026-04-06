Предпринимателей Крыма обучат управлять персоналом

Образовательную программу «Мой бизнес. Управление персоналом» проведут для предпринимателей Республики Крым, сообщили в министерстве экономического развития региона. Событие организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники обучения узнают о современных подходах к работе с персоналом, повысят эффективность управления командой и получат практические инструменты для развития бизнеса. Слушатели разберут зону ответственности современного руководителя и наиболее распространенные ошибки в управлении коллективом. Особое внимание уделят выбору подхода к сотрудникам с учетом их мотивации и применению техник обратной связи.
Мероприятия пройдут в трех городах Крыма: с 9 по 10 апреля — в Ялте, с 16-го по 17-е число — в Симферополе и с 23-го по 24-е — в Керчи. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.